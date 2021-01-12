Москва, , 13:04 — REGNUM Любая нормализация отношений между Россией и США будет позитивна для рынка акций и рубля. Но в нее, конечно, не очень верится, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель ИАЦ «Альпари» Александр Разуваев.

«Дональд Трамп по санкционному давлению на Россию даст другим американским президентам сто очков вперед.

В результате акции российских компаний торгуются с серьезным политическим дисконтом. То есть российские граждане из-за Трампа просто стали значительно беднее.

Однако хорошо, что дверь для переговоров остается открытой. Может быть, логика экономики возьмет свое.

Даже сейчас США закупают российскую нефть и нефтепродукты, американские инвестиционные фонды активны на Московской бирже, доля нерезидентов во free float российских компаний составляет 30−35%.

И это, прежде всего, инвестиционные фонды из США и Великобритании. Остается надеяться на лучшее — на новую перезагрузку отношений России и Америки», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, Американская сторона пригласила Россию на инаугурацию избранного президента США Джо Байдена 20 января.

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