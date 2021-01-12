Подгорица, , 12:57 — REGNUM Изменив программу экономического гражданства, правительство Черногории позволит высококвалифицированным кадрам, особенно в области науки и технологий, получить черногорское гражданство, сказал министр экономического развития Яков Милатович, сообщает портал Investitor.

Он напомнил, чьл премьер-министр Здравко Кривокапич выразил намерение превратить программу экономического гражданства в программу гражданства для высококвалифицированных сотрудников.

«В этом контексте мы проанализируем существующую программу экономического гражданства и будем работать над изменением существующей модели, чтобы адекватно оценить наши ресурсы и создать предпосылки для более устойчивого развития», — сказал Милатович.

Он пояснил, что необходимо будет провести подробный анализ эффектов от реализации текущих проектов, которые уже реализуются в сфере туризма, и их вклада в создание добавленной стоимости в краткосрочной и среднесрочной перспективе.

Трехлетняя программа получения черногорского гражданства за счет инвестиций, начатая правительством бывшего премьер-министра Душко Марковича, стартовала 1 января 2019 года, по ней мржет быть выдано до двух тысяч паспортов.