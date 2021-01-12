Москва, , 12:56 — REGNUM Меры поддержки бизнеса во время пандемии коронавируса оказались востребованы, сообщил 12 января вице-мэр Москвы Владимир Ефимов.

Ранее холдинг «Ромир» провёл исследование, в котором представители бизнеса дали оценку деловому климату в Москве.

«Пять пакетов мер поддержки экономики стали дополнением к уже действующей системе льгот и преференций и позволили бизнесу сократить расходы, что сейчас особенно важно. Антикризисные меры разрабатывались в тесном взаимодействии с бизнесом, и поэтому все виды поддержки — налоговые отсрочки, субсидии для МСП, арендные каникулы и другие виды помощи — были востребованы предпринимателями и дали им дополнительные ресурсы», — сказал Ефимов.

По его словам, на конец 2020 года поддержкой столичной мэрии воспользовались более 51 тыс. организаций, а общий объём помощи, уже оказанной бизнесу, составил 35,5 рублей.