Подгорица, , 12:54 — REGNUM Согласно последним прогнозам Всемирного банка (ВБ), экономика Черногории в 2021 году должна укрепиться на 6,1 процента.

Июньские прогнозы Всемирного банка полагали, что экономика Черногории должна была вырасти в этом году на 4,8 процента.

В отчете говорится, что распространение коронавируса сильнее всего ударило по странам с прочными торговыми или финансовыми связями с Еврозоной в регионе Европы и Азии, а также по странам, зависящим от услуг и туризма, включая Хорватию, Косово и Черногорию.

«Пандемия Covid-19 вызвала кризис в области здравоохранения и экономики в регионе, и число зараженных резко выросло в четвертом квартале прошлого года, что вынудило правительства вновь принять меры по борьбе с пандемией», — говорится в сообщении Всемирного банка.

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