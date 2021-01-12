Подгорица, , 12:50 — REGNUM По данным службы занятости Черногории (ZZZ), на конец декабря 2020 года в Черногории было 47 500 безработных, что почти на один процент больше, чем в ноябре этого года.

Уровень безработицы, согласно ежемесячному отчету службы, вырос с 20,28 процента до 20,48.

Самый высокий показатель — 32,7 процента — был зафиксирован в июле 2000 года, а самый низкий — в августе 2009 года — 10,1 процента.

С начала прошлого года в бюро по трудоустройству было зарегистрировано 13 660 новых сотрудников.С начала прошлого года было объявлено 22 730 вакансий.