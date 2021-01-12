Краснодар, , 12:47 — REGNUM Очередной проблемный долгострой сдан в Краснодаре — завершено строительство жилищного комплекса «Алтайский», сообщили в пресс-службе администрации края 12 января. Пять домов на 132 квартиры должны были сдать ещё в 2016 году, достраивал дома в итоге инвестор.

«Застройщик (ООО «Девелопмент-Эксперт») в силу различных причин не справился с задачей. Вопрос завершения ЖК «Алтайский» был взят губернатором на личный контроль, неоднократно обсуждался в рамках краевых межведомственных комиссий. В результате найден инвестор — СК «Гарантия». Компания зарекомендовала себя с самой лучшей стороны, только за прошлый год завершив несколько проблемных домов, благодаря чему собственники почти 800 квартир смогли отметить долгожданное новоселье», — написал на странице в соцсети первый заместитель губернатора края Андрей Алексеенко.

Новый инвестор приступил к работам в 2018 году. На данный момент жилой комплекс достроен, собственники уже в ближайшее время смогут переехать в новые квартиры.

На конец декабря 2020 года с нарушением сроков в Краснодарском крае строится 54 жилых объекта, за последние пять лет в регионе ввели в строй более 200 проблемных жилых домов. Полностью решить проблемы обманутых дольщиков в регионе намерены к 2023 году.