Кемерово, , 12:38 — REGNUM В Кемеровской области работодателям рекомендовали перевести не менее 30% сотрудников на дистанционный режим работы из-за коронавируса. Об этом сообщил оперативный штаб региона.

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Напомним, что в Кузбассе режим повышенной готовности, введённый ранее из-за коронавируса, продлён до 31 января.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Кемеровской области, по данным на сегодня, 12 января, за прошедшие сутки выявлено 110 случаев заражения коронавирусной инфекцией.

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