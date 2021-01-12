Ставрополь, , 12:35 — REGNUM По итогам первых 11 месяцев 2020 года в Северо-Кавказском федеральном округе (СКФО) на вторичном рынке был продан 316 901 автомобиль, что на 3% меньше результата перепродаж 2019 года. Об этом сообщается на сайте «Автостат Инфо».

При этом перепродажи машин российских компаний снизились на 6%, до 169 628 единиц, а иномарок — на 0,5%, до 147 273 экземпляров.

Самым покупаемым подержанным автомобилем в СКФО в отчётном периоде стала Lada 2170 Priora. За 11 месяцев прошлого года в регионе было перепродано 34 005 единиц такого авто.

На втором месте разместилась Lada 2190 Granta. Этот автомобиль был перепродан 19 833 раза. Тройку лидеров замыкает Lada 2114 (14 612 ед.).

На четвертом и пятом местах соответственно оказались Toyota Camry (11 918 ед.) и Ford Focus (10 127 ед.).

Напомним, в ноябре прошлого года на вторичном авторынке Москвы было продано 24 169 машин — на 12,6% больше, чем за аналогичный месяц 2019 года.

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