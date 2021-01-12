Калининград, , 12:20 — REGNUM Российское судно-трубоукладчик «Академик Черский» встало на рейде в Балтийском море у берегов Калининградской области, свидетельствуют данные портала MarineTraffic.

Судно прибыло в зону строительства трубопровода «Северный поток — 2» 6 января, а уже вечером 11 января оно покинуло эту зону, взяв курс на восток.

Как сообщало ИА REGNUM, проект газопровода «Северный поток — 2» столкнулся с серьезными сложностями — США стали грозить санкциями всем компаниям, которые в нём участвуют.

Это привело к тому, что строительство газопровода притормозилось примерно на год. Сейчас строительство возобновилось, но угроза санкций сохраняется.

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