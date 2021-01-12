Москва, , 12:20 — REGNUM Индексация пенсий и других социальных выплат — очень популярный и острый одновременно вопрос, заявил корреспонденту ИА REGNUM топ-менеджер ИАЦ «Альпари» Андрей Лобода.

«Хотя будет бы частичное решение данного вопроса, то любой прогресс по преодолению разногласий между профильными регуляторами и законодателями будет свидетельствовать о дальнейшем неуклонном росте социального вектора развития страны.

Казалось бы, в России накоплена значительная материальная база, еще год с небольшим российский бюджет был профицитным, и российские монетарные власти укоряли в не совсем эффективной реализации бюджетной политики.

Законодательная инициатива Госдумы, по сути, определит нормы действующего законодательства в рамках новой Конституции России. Если раньше о благах и самочувствии незащищённых слоёв населения вспоминали перед очередными выборами или ради самораскрутки в СМИ, то сегодня принципиально иная ситуация.

Реальные доходы населения проседают уже шесть лет подряд, личная инфляция у малоимущих в 2−3 раза выше, чем у работающих. Индексация пенсий, включая категорию работающих пенсионеров, — это необходимость, и вопрос нужно решать положительно.

Сотни миллиардов долларов российского капитала кормят офшоры. Выделить жалкие копейки для престарелых людей никогда не составляло труда. Но сегодня население вправе ожидать достойную индексацию», — считает эксперт.

Как сообщало, законопроект об индексации пенсий в России разработали и внесли в Госдуму депутаты фракции ЛДПР во главе с Игорем Лебедевым.

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