Москва, , 12:13 — REGNUM По итогам первых 11 месяцев 2020 года самой продаваемой машиной в Москве стал Ford Focus. Об этом сообщается на сайте «Цена Авто».

За указанный период московские автолюбители купили 6192 подержанные модели Ford Focus.

На втором месте по перепродажам находится модель Hyundai Solaris. Её на вторичном рынке предпочли приобрести 5465 покупателей из Москвы. Тройку лидеров замыкает Skoda Octavia с результатом 5381 перепроданная единица.

Далее по списку идут: KIA Rio (5203 ед.), Volkswagen Polo (4354 ед.), Toyota Camry (4291 ед.), BMW 5 series (3653 ед.), Mercedes-Benz E-Class (3317 ед.), KIA Ceed (3107 ед.) и Opel Astra (2923 ед.).

Напомним, по итогам ноября прошлого года российские автолюбители купили 505 тыс. подержанных легковых автомобилей, что на 9% больше, чем в ноябре 2019 года.

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