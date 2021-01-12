Чжэнчжоу, Китай, , 12:08 — REGNUM В общей сложности 1126 грузовых поездов, связывающих столицу центральной китайской провинции Хэнань город Чжэнчжоу с городами Европы, было запущено в 2020 году, сообщает 11 января агентство Синьхуа.

Поезда перевезли 714,9 тыс. тонн грузов стоимостью $4,3 млрд. В середине февраля 2020 обслуживание поездов Китай — Европа в Чжэнчжоу возглавило процесс восстановления экономической деятельности после эпидемии COVID-19.

В ноябре 2020 года была запущен новый грузовой железнодорожный маршрут направления Китай — Европа, связывающий Чжэнчжоу со столицей Финляндии Хельсинки. Она стал уже пятым маршрутом из Чжэнчжоу в Европу.

Логистическая железнодорожная сеть Китай — Европа, стартовавшая в июле 2013 года и ведущая свое начала из Чжэнчжоу, за это время обеспечила отправку 3886 поездов, которые перевезли 2,1 млн тонн грузов стоимостью $16 млрд.