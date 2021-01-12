Урумчи, Китай, , 12:00 — REGNUM Таможня перехода Алатау, крупного железнодорожного порта в Синьцзян-Уйгурском автономном районе на северо-западе Китая, обработала миллион трансграничных посылок в наступившем году, сообщает 11 января агентство Синьхуа.

Чуть более чем за наделю с наступления нового года, объем продукции, прошедшей через переход, превысил 8 млн юаней (около $1,24 млн), демонстрируя бум электронной коммерции, сообщили в таможне.

В числе исходящей продукции за этот период были в основном игрушки, цифровая продукция, одежда и товары ежедневной необходимости в основном китайского производства из таких производственных хабов как Дунгуань, Шэньчжэнь и Ханчжоу. В основном, товары шли страны Европы вроде Бельгии, Нидерландов и Германии.

В таможне также сообщили, что ведется работа с местными железнодорожными департамента над улучшением процесса таможенной очистки грузов для экспортных предприятий.

Переход Алатау пропускает через себя большую часть грузовых поездов, перевозящих товары по направлению Китай — Европа, а также используются в качестве основного пункта перехода для товаров в сфере электронной коммерции.