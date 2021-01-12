Москва, , 11:58 — REGNUM Биткоин обеспечен недоверием к государству и ничем больше. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 12 января заявил экономист, директор Института проблем глобализации Михаил Делягин. Так он прокомментировал высказывание главного инвестстратега Bank of America Майкла Хартнетта, который заявил о спекулятивной мании вокруг биткоина.

«Спекулятивная мания опасна для держателей биткоина тем, что он может в любой момент упасть очень сильно, — сказал Делягин. — И вы можете просто не дожить до того времени, когда он снова вырастет. И во-вторых, биткоин крайне ненадежен, потому что его легко потерять или украсть. И в-третьих, есть вопрос о прозрачности биткоина, которую, кроме программистов, никто проверить не может. Нам приходится верить на слово людям, которые заявляют, что в этом замечательном коде нет каких-нибудь «черных дверей», которые позволят его украсть».

Иными словами, как пояснил Делягин, биткоин обеспечен недоверием к государству и ничем больше.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Делягин рассказал, что биткоин — это очень перспективный пузырь, который еще будет надуваться.

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