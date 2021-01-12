Нур-Султан, , 11:57 — REGNUM Цены производителей на продукцию сельского хозяйства в Казахстане по итогам 2020 года выросли на 15,3%, сообщили в бюро национальной статистики агентства по стратегическому планированию и реформам республики.

Потребительские цены в Казахстане за отчетный период выросли на 7,5%. Наибольший рост наблюдается в сельском хозяйстве. Продукция производственно-технического назначения подорожала на 5,9%, цены в сфере оптовой торговли выросли на 3,9%.

Вместе с тем стоимость промышленной продукции предприятий-производителей сократилась на 4,2%, цены в строительстве — на 0,3%, тарифы на услуги связи для юрлиц — на 0,2%.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам 2020 года валовой внутренний продукт в Казахстане сократился на 2,6%.

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