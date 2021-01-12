Пекин, , 11:50 — REGNUM Один из ведущих китайских производителей алкоголя компания Wuliangye Yibin Co., Ltd. оценила рост выручки в 2020 году в 14% до отметки 57,2 млрд (около $8,76 млрд), сообщает 11 января агентство Синьхуа.

По данным компании, чистая прибыль ее акционеров выросла примерно до 19,9 млрд юаней, что также примерно на 14% больше, чем годом ранее. Компания задалась целью на время 14-й Пятилетки (2021−2025) поддерживать двузначный показатель роста.

Алкоголь премиального уровня должен стать ключевым драйвером дальнейшего роста компании, которая ожидает расширить каналы поставок, отметили в аналитической компании Guotai Junan Securities.