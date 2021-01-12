Пекин, , 11:42 — REGNUM Один из крупнейших девелоперов недвижимости Китая компания China Evergrande Group обеспечил стремительный рост продаж, сообщает 11 января агентство Синьхуа.

В 2020 году контрактные продажи компании взлетели на 20,3% в годовом исчислении до 723,25 млрд юаней (около $112 млрд), превысив запланированный показатель в 650 млрд юаней, сообщили в компании.

В то же самое время контрактные продажи по площади пола выросли до 80,86 млн кв. метров, что на 38,3% больше в годовом исчислении, сообщили в компании. Остаток процентной заложенности компании составил 716,5 млрд юаней на конец 2020 года, что на 157,8 млрд юаней ниже, чем в марте.

Гигант в сфере недвижимости поставил цель достичь контрактных продаж в объеме 750 млрд юаней и дальше снизить процентную заложенность еще на 150 млрд юаней.