Уфа, , 11:40 — REGNUM Объем средств на счетах эскроу участников долевого строительства превысил 10,9 млрд рублей в Башкирии. Об этом 11 января сообщает пресс-служба Национального банка по Башкирии.

Данные приводятся на 1 декабря 2020 года. При этом прирост за месяц составил 11%. Количество счетов эскроу достигло 4,8 тысяч (увеличение произошло на 14%). При этом 620 счетов уже были «раскрыты»: застройщики Башкирии получили от участников долевого строительства более 1,4 млрд рублей.

На 1 декабря в Башкирии было 48 действующих кредитных договоров между банками и застройщиками. При этом общий лимит таким договорам составил 25,9 млрд рублей.

По мнению начальника экономического отдела Отделения-Национального банка по Башкирии Банка России Фанузы Калимуллиной, продление программы льготной ипотеки под 6,5% годовых до 1 июля 2021 года будет способствовать притоку средств на счета эскроу.

«Эта мера поддержки позволит сохранить покупательский спрос и продолжить наращивать объемы строительства в регионе», — сообщила она.

Отмечается, что в России на 1 декабря насчитывалось 275 тысяч счетов эскроу (зафиксирован рост за месяц почти на 5%). При этом сумма размещенных средств возросла на 11% и превысила один трлн рублей.

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