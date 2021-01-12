Пекин, , 11:30 — REGNUM Производители экскаваторов Китая обеспечили стремительный рост продаж в 2020 году на фоне строительного бума в стране, сообщает агентство Синьхуа.

25 ведущих производителей экскаваторов Китая продали суммарно 327 605 экскаваторов в 2020 году, что на 39% больше в годовом исчислении, сообщили в Китайской ассоциации строительной техники.

В частности, 292 864 экскаватора было продано на внутреннем рынке, что на 40,1% больше в годовом исчислении, в то время как экспорт оборудования вырос на 30,5% до 34 741 единицы.

Только за прошедший месяц внутренние продажи экскаваторов в Китае подскочили на 58,5% в годовом исчислении до 27 319 единиц, в то время как экспортные продажи достигли 4211 единиц, что на 44,4% больше в годовом исчислении.