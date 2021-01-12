Новосибирск, , 11:27 — REGNUM Власти Новосибирска выдали разрешение на строительство нового участка четвёртого моста через реку Обь — на площади Будагова, на улице Ипподромской от площади до её пересечения с улицей Зыряновской.

Согласно документу, будут построены дорога длиной в 144 метра и четыре съезда длиной 127, 220, 225 и 294 метра.

«Здесь будет выполнено строительство сооружений подпорных стенок, устройство земляного полотна и дорожной одежды, — сообщили «НГС Новостям» в пресс-службе группы «ВИС». — Предусмотрено устройство пешеходных тоннелей, строительство локальных очистных сооружений, трансформаторной подстанции».

Строительство участка планируется завершить вместе со всеми работами по возведению моста — в 2022 году.