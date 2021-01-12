Сеул, , 11:27 — REGNUM На конец ноября 2020 года государственный долг Южной Кореи составил 826,2 трлн вон (~$752,1 млрд), что на 13,4 трлн вон (~$12,1 млрд) вон больше, чем в октябре. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей министерства стратегии и финансов страны.

Согласно опубликованным данным, с января по ноябрь 2020 года государственные доходы составили 437,8 трлн вон (~$398,5 млрд), что на 2,4 трлн вон (~$2,1 млрд) больше по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. Расходы за тот же период выросли на 57,8 трлн вон (~$52,6 млрд), до 501,1 трлн вон (~$456,2 млрд). Дефицит составил 63,3 трлн вон (~$57,6 млрд).

Тем не менее, в ноябре прошлого года доход страны составил 28,2 трлн вон (~$25,6 млрд), что на 900 млрд вон (~$819 млн) меньше по сравнению с ноябрём 2019 года. Спад показателя связан с сокращением налоговых и неналоговых поступлений.

С другой стороны, расходы увеличились на 6,9 трлн вон (~$6,2 млрд), до 32,6 трлн вон (~$29,6 млрд) в связи с выделением четвертого дополнительного бюджета, пособий по безработице.