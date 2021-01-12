Краснодар, , 11:18 — REGNUM Более 400 тыс. туристов отдохнули в Краснодарском крае в период новогодних каникул, сообщили 12 января в пресс-службе администрации региона. Только Сочи посетили 270 тыс. туристов.

«Отели на черноморском побережье были заполнены на 70%. В предгорье и степной зоне — более чем на треть. Для зимы это хороший показатель. В целом в отелях и санаториях Краснодарского края в новогодние праздники отдохнули более 400 тысяч гостей. Жители страны смогли познакомиться с курортами края и заново открыть для себя Кубань», — рассказал журналистам губернатор Вениамин Кондратьев.

В горном кластере Сочи работало 143 средства размещения общей вместимостью около 22 тысяч мест, здесь за период каникул проживали более 74 тысяч человек, средняя загрузка объектов составила около 80%. Около 72 тыс. человек посетили горный кластер в качестве однодневных туристов.

Как сообщало ИА REGNUM, в соседней Республике Крым насчитали 240 тыс. туристов, приехавших в период с 27 декабря по 10 января.