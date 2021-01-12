Кизел, Пермский край, , 11:10 — REGNUM В Пермском крае УФАС возбудило дело по признакам нарушения администрацией Кизела и ООО «УралГазСтрой» статьи 16 Закона о защите конкуренции, сообщает пресс-служба антимонопольного ведомства.

По данным антимонопольной службы, в 2019 году чиновники заключили с компанией договор на обеспечение подготовки систем теплоснабжения города к осеннее-зимнему отопительному периоду 2019−2020 годов без проведения конкурентной процедуры. Предлогом для этого стала якобы необходимость ликвидации последствий, возникших вследствие аварии, иных чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера, на основании пункта 9 части 1 статьи 93 Закона о контрактной системе.

Между тем УФАС посчитало это предлог необоснованным, поскольку указанная норма закона предусматривает возможность заключения контракта с единственным поставщиком, когда речь идет о необходимости ликвидировать последствия аварии или чрезвычайной ситуации в сжатые сроки, когда определение подрядчика, требующего временных затрат, является нецелесообразным.

Проверка же показала, что нужда в закупке не была внезапной. Мэрия приняла решение о необходимости провести закупку на обеспечение подготовки города к отопительному сезону 11 июля 2019 года, при этом сам контракт был заключен с единственным поставщиком 19 августа, то есть более чем через месяц, что ставит под сомнение внезапность и чрезвычайность ситуации. В этот временной период заказчик имел возможность провести конкурентные процедуры по выбору подрядчика в соответствии с Законом о контрактной системе.

Кроме того, в УФАС заявили, что располагают информацией о переговорах чиновников с представителями ООО «УралГазСтрой» до заключения контракта. Их результатом стало согласование всех существенных условий подготовки городской системы теплоснабжения к отопительному сезону 2019−2020 годов, в том числе цены, а также перечень работ и материалов.

В отношении администрации Кизела и ООО «УралГазСтрой» возбуждено административное дело. За нарушение статьи 16 Закона о защите конкуренции грозит штраф для должностных лиц в размере до 50 тысяч рублей или дисквалификация на срок до трех лет.