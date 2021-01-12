Курган, , 11:02 — REGNUM В Курганской области районный центр село Половинное обрело новый водопровод. Об этом сообщает пресс-служба главы региона.

Водопровод построен в рамках программы «Чистая вода» национального проекта «Экология». Была проведена масштабная работа: протяженность водопровода — 56,3 километра, стоимость — 220 млн рублей. Сейчас идёт подключение домов к новой системе водоснабжения.

Отмечается, что прежний водопровод в селе был изношен на 90%. Холодная вода была некачественной и подавалась по два часа утром и вечером.