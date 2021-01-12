Москва, , 10:59 — REGNUM Жители России за время новогодних праздников потратили в среднем 20 тыс. рублей, говорится в исследовании финансового маркетплейса «Юником 24».

Эксперты отметили, что это на четверть меньше прошлогоднего показателя. При этом около 15% граждан превысили распланированный бюджет и планируют воспользоваться кредитами.

По словам специалистов, снижение расходов связано с общим снижением доходов граждан РФ, а также с тем, что многие в этом году отказались от посещения общественных мест и дальних поездок, пишет РИА Новости.

Как сообщало ИА REGNUM, согласно данным рекрутингового агентства Superjob.ru, более половины жителей России (53%) ведут примерный учет своих доходов и расходов, чаще женщины, чем мужчины, — 55% против 50%. Очень строгий учет личных финансов ведут 14% опрошенных, чаще мужчины, чем женщины, — 16% против 12%, и граждане от 45 лет (20%).

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