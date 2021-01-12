Тюмень, , 10:46 — REGNUM Арбитраж Тюменской области 28 января 2021 года планирует рассмотреть иск АО «Тобольский речной порт» к управлению Росимущества в Тюменской области, ХМАО-Югра и ЯНАО. Спор касается стоимости приватизации причальной набережной, передаёт ИА REGNUM.

Иск порт подал 29 декабря 2020 года. В нём речь идёт «о признании недостоверной величины рыночной стоимости объекта недвижимости и урегулировании разногласий при заключении договора купли-продажи». Третьим лицом в спор приглашено ООО «Айра Торрес».

В рамках дела истец заявил ходатайство о наложении обеспечительных мер в виде приостановления срока, отведённого «на заключение договора купли-продажи арендуемого имущества до вступления в законную силу судебного акта об оспаривании достоверности величины рыночной стоимости объекта оценки, используемой для определения цены выкупаемого имущества».

Порт оспаривает пункт 3 распоряжения №72−900-р межрегионального управления Росимущества от 25 ноября 2020 года об условиях приватизации находящегося в федеральной собственности недвижимого имущества — причальной набережной площадью 406 кв. м в Северном промышленном районе Тобольска. Истец требует признать недействительным документ «в части определения цены продажи имущества в размере 101 972 300 рублей 00 копеек с учетом НДС, установленной на основании отчёта ООО «Айра Торрес». Порт считает, что цена не соответствует рыночной.