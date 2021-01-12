Москва, , 10:36 — REGNUM Спешка с введением обязательной маркировки в России может создать ненужную турбулентность и дефицит. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 12 января заявил директор Центра конъюнктурных исследований НИУ ВШЭ Георгий Остапкович. Так он прокомментировал высказывание главы Минпромторга РФ Дениса Мантурова о том, что в I квартале 2021 года в правительство внесут проект постановления о проведении эксперимента по маркировке биологически активных добавок к пище. Также прорабатывается вопрос проведения эксперимента по маркировке медицинских изделий.

«Наверное, в принципе это целесообразно. Это мировой тренд. Особенно по медицинским товарам. Но тут вот в чём проблема. В период кризисов это может создать ненужную турбулентность по реализации. Кто-то не успеет замаркировать. Кто-то не так это сделает. И начнется дефицит именно из-за проблем с маркировкой. Не случится ничего страшного, если эту маркировку перенести на более отдаленный срок. Это проблема восьмого-десятого ряда. Это не та проблема, которую нужно срочно решать сейчас, в период пандемической атаки», — сказал Остапкович.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, обязательная маркировка молочных товаров начнётся с 1 июня 2021 года.

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