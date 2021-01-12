Геленджик, Краснодарский край, , 10:35 — REGNUM Аэропорту Геленджика по итогам 2020 года удалось увеличить пассажиропоток на 42% по сравнению с 2019 годом, об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе аэропорта.

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За 12 месяцев 2020 года аэропорт «Геленджик» обслужил 482 151 пассажира. На прилёт аэропорт принял 242 266 пассажиров (+ 46% к 2019 году), отправлены 239 885 человек (+ 39% к 2019 году). Общее число взлётов и посадок самолётов в 2020 году составило 2 317 и выросло за год на 29%.

«В 2020-м мы наблюдали динамичный рост числа региональных рейсов — в сравнении с 2019 годом их доля в общем числе возросла на 62%. Открылись новые направления, которые сразу показали свою востребованность. Количество рейсов, выполняемых в аэропорты Московского авиаузла, возросло на 23%», — отметил генеральный директор ООО «Аэропорт Геленджик» Иван Таранченко.

Самыми популярными направлениями у пассажиров аэропорта в 2020 году были Москва, Санкт-Петербург, Сургут и Красноярск.