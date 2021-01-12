Москва, , 10:34 — REGNUM Темпы восстановления непродовольственной торговли в России будут зависеть от того, как быстро восстановятся реальные располагаемые доходы населения. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 12 января заявил директор Центра конъюнктурных исследований НИУ ВШЭ Георгий Остапкович. Так он прокомментировал высказывание главы Минпромторга РФ Дениса Мантурова о том, что непродовольственная торговля серьезно пострадала во время локдауна, но к июлю практически удалось вернуться на уровень 2019 года, и по результатам 11 месяцев отставание сократилось до 5,5%.

«Непродовольственная торговля имеет абсолютно прямую корреляцию с реальными располагаемыми денежными доходами населения, которые снизились примерно на 4% по сравнению с 2019 годом. А минус 4% в абсолютных цифрах — это больше 2 трлн рублей выпадающих доходов населения, — сказал Остапкович. — Естественно, первое, что делают люди в такой ситуации, когда падают реальные доходы, так это переносят дорогостоящие непродовольственные товары и товары длительного пользования в отложенный спрос. Все будет зависеть от того, как поведет себя динамика доходов. Будут увеличиваться доходы, стало быть, будут увеличиваться «непроды».

Кроме того, как пояснил экономист, когда падают доходы, люди автоматически переходят в режим сбережения.

«Они боятся за себя, за свою семью и начинают откладывать деньги на случай ухудшения ситуации. Так происходит всегда в периоды кризисов», — сказал Остапкович.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть мнение, что в 2021 году в РФ не предвидится больших проблем с логистикой, хотя она стала дороже.

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