Санкт-Петербург, , 10:32 — REGNUM По итогам первых 11 месяцев 2020 года автолюбители Санкт-Петербурга чаще всего приобретали электрокроссовер Audi e-Tron. Об этом сообщается на сайте аналитического агентства «Автостат».

Audi e-Tron в отчётный период приобрели 22 жителя Санкт-Петербурга. Второе место по числу проданных электромобилей за отчетный период в этом регионе заняла Tesla Model 3. Эту модель приобрели десять человек. Тройку лидеров в модельном рейтинге электрокаров замыкает Nissan Leaf (6 шт.).

Далее по списку идут: Jaguar I-Pace (4 ед.), Tesla Model X (3 ед.), Tesla Model S (2 ед.), Mercedes-Benz EQS (1 ед.) и Tesla Model Y (1 ед.).

В общей сложности за январь — ноябрь 2020 года жители Санкт-Петербурга стали обладателями 49 новых электрокаров, что почти в три раза больше, чем год назад.

Напомним, по итогам января — ноября 2020 года на долю Санкт-Петербурга пришлось около 10% продаж электрокаров, реализованных в России.

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