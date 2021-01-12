Пенза, , 10:41 — REGNUM В Пензенской области за время январских каникул произошло восемь дорожно-транспортных происшествий, пострадали в которых 11 человек, еще четверо — погибли. Руководителям муниципальных образований губернатор Иван Белозерцев поручил взять на постоянный контроль состояние дорог.

По словам главы области, снег выпал, а снегоуборочной техники не видно, что повышает вероятность аварий и получения травм водителями и пассажирами. Несмотря на выделяемые средства на содержание межрайонных, областных и федеральных трасс, «результат не устраивает». Техника к расчистке дорог зачастую опаздывает, хотя есть точный прогноз погоды, где ясно в какой день будет снег либо гололедица.

В этой связи губернатор поручил провести проверку организаций, ответственных за содержание дорог и проанализировать статистику ДТП за последние пять лет. Полученная информация позволит сопоставить частоту аварий именно на тех трассах, состояние которых вызвало нарекания. Ответственные лица, таким образом, будут определены. Если это были одни и те же организации, новых контрактов с ними не заключать, — добавил глава региона.

ИА REGNUM напоминает, в декабре 2020 года правительство России расширило перечень автомобильных дорог федерального значения, включив в него дополнительно две трассы. В перечень будут включены дорога Пенза — Балашов — Михайловка — А-260 и Самара — Пугачёв — Энгельс — Волгоград. Первая трасса связывает Пензенскую, Саратовскую и Волгоградскую области, её длина составляет 667,5 км. После завершения перевода ей присвоят учётный номер Р-207.

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