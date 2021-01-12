Уфа, 12 января 2021, 10:22 — REGNUM В Башкирии намерены принять закон о проезде по платным дорогам. Об этом 12 января сообщает пресс-служба государственного собрания региона.
По сообщению пресс-службы ведомства, соответствующие изменения в ст. 20 закона Башкирии «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Республике Башкортостан» депутаты республиканского госсобрания намерены рассмотреть на первом заседании весенней сессии.
По словам председателя государственного собрания Константина Толкачева, закон разработан для развития инфраструктуры платных дорог. В случае его принятия, будет введен запрет на проезд по таким дорогам без внесения платы.
Толкачев отметил, что эта норма была введена на федеральном уровне в 2020 году, поэтому в Башкирии намерены внести соответствующие изменения в региональное законодательство.
Спикера республиканского парламента считает, что развитие платных автодорог будет способствовать совершенствованию дорожной инфраструктуры в регионе, а также уменьшению аварийности.
При этом он подчеркнул, что несмотря на то, что в Башкирии пока нет платных дорог, некоторые водители оценили их преимущества в других субъектах РФ.
Отмечается, что первая платная дорога в Башкирии может появиться к 2024 году.
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