Уфа, , 10:22 — REGNUM В Башкирии намерены принять закон о проезде по платным дорогам. Об этом 12 января сообщает пресс-служба государственного собрания региона.

По сообщению пресс-службы ведомства, соответствующие изменения в ст. 20 закона Башкирии «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Республике Башкортостан» депутаты республиканского госсобрания намерены рассмотреть на первом заседании весенней сессии.

По словам председателя государственного собрания Константина Толкачева, закон разработан для развития инфраструктуры платных дорог. В случае его принятия, будет введен запрет на проезд по таким дорогам без внесения платы.

Толкачев отметил, что эта норма была введена на федеральном уровне в 2020 году, поэтому в Башкирии намерены внести соответствующие изменения в региональное законодательство.

Спикера республиканского парламента считает, что развитие платных автодорог будет способствовать совершенствованию дорожной инфраструктуры в регионе, а также уменьшению аварийности.

При этом он подчеркнул, что несмотря на то, что в Башкирии пока нет платных дорог, некоторые водители оценили их преимущества в других субъектах РФ.

Отмечается, что первая платная дорога в Башкирии может появиться к 2024 году.

Первая в республике платная дорога станет частью большого проекта «Восточный выезд», который предусматривает также завершение строительства автодорожного тоннеля и моста через реку Уфа, — напомнил Константин Толкачев. — Это будет новый выезд из Уфы на федеральную трассу М5 «Урал», который даст мощный толчок развитию Зауфимья.

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