Москва, , 10:12 — REGNUM По итогам торгов 11 января нефть символически подешевела после неудачных попыток тестирования отметки $56 долларов за баррель, которая сейчас выступает в роли главного барьера на пути к новым максимумам, заявил корреспонденту ИА REGNUM директор Академии управления финансами и инвестициями Арсений Дадашев.

«Сегодня, 12 января, на утренних торгах Brent демонстрирует небольшой восходящий уклон, оставаясь в тесном торговом диапазоне.

Волатильность на рынке черного золота снизилась после недавнего ралли к свежим максимумам февраля 2020 года за пределами уровня $56.

Нынешняя динамика фьючерсов походит на консолидацию, в ходе которой Brent пытается определиться с вектором дальнейшего движения.

С одной стороны, накопившаяся перекупленность предполагает, как минимум, фиксацию прибыли на высоких уровнях, а дальнейший рост числа зараженных коронавирусом в мире говорит в пользу снижения котировок на опасениях за перспективы спроса на энергоносители.

С другой стороны, тот факт, что цены воздерживаются от более глубокой коррекции, причем несмотря на укрепление доллара, может говорить об устойчивости восходящего тренда на ожиданиях нового внушительного пакета фискальных стимулов в США.

В ближайшее время с появлением свежего катализатора Brent, скорее всего, покажет более четкое направление дальнейшего движения, и учитывая стремление котировок к отметке $56, не исключено, что после небольшой паузы фьючерсы отправятся к свежим многомесячным пикам», — полагает эксперт.

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