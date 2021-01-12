Москва, , 10:06 — REGNUM Сегодня, 12 января, ситуация на валютном рынке остается напряженной. Участники торгов внимательно следят за стремительным ростом доходности по американским гособлигациям, заявил корреспонденту ИА REGNUM старший аналитик компании Forex Optimum Александр Розман.

«Ночью они обновили десятимесячные максимумы, по десятилетним бумагам был достигнут уровень 1,158%, и, судя по всему, рост продолжится, окончательно выбивая почву кэрри-трейда из-под рубля.

Если взглянуть на текущее положение реальных ставок, то мы увидим, что после скачка инфляции в России до 4,9% по пятилетним ОФЗ ставка составляет всего 0,49%, а по более коротким, например двухлетним ОФЗ реальная ставка вообще отрицательна — 0,485%.

При том что по аналогичным, но более надежным американским гособлигациям, тем же «десятилеткам» при инфляции в США в 1,2% реальная ставка процента вот-вот выйдет в ноль либо даже в плюс.

И такие тектонические сдвиги способны существенно изменить и усилить движения капитала в сторону американских активов.

Неудивительно, что уже четвертый день подряд доллар США активно укрепляется. Против своего главного конкурента, евро, за последние дни он вырос на 1,6%. К рублю динамика доллара схожа, хоть и идет с небольшим запозданием +1,3% за тот же период.

Так что если даже рост доходности по американским гособлигациям сегодня приостановится, то рубль продолжит наверстывать отставание, отступая к верхней границе своего дневного диапазона 74,30−75,30 за американский доллар», — считает эксперт.

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