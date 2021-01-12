Ташкент, , 09:53 — REGNUM Объем продаж на автомобильном рынке Узбекистана по итогам 2020 года сократился на 2,5% из-за пандемии коронавируса, сообщает 12 января агентство Kun.uz.

Отмечается, что ежемесячный рост продаж на первичном и вторичном рынке автомобилей составляет 2−3%. Однако из-за внедрения ограничительных мер в марте количество регистраций автомобилей сократилось на 17,3%, в апреле — на 73,8%.

После смягчения карантинных ограничений продажи стали восстанавливаться. В июне объем продаж вырос на 14,8% по сравнению с июнем 2019 года.

С 10 июля по 15 августа в Узбекистане вновь были введены ограничительные меры. Это привело к существенному спаду числа регистраций в июле. Однако в августе рынок стал восстанавливаться и постепенно расти до конца года.