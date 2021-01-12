Москва, , 09:44 — REGNUM В Москве проведут реорганизацию нескольких промышленных зон, сообщил вице-мэр Москвы Владимир Ефимов.

По его словам, на заседании Градостроительно-земельной комиссии города Москвы одобрили проект комплексного развития бывшей промышленной зоны «Автомоторная», а также предложения по комплексному развитию территорий четырёх участков промзон «Курьяново», «Каширское шоссе» и «Южное Очаково». Объём инвестиций в проекты превысит 240 млрд рублей.

«На заседании был рассмотрен проект комплексного развития промзоны «Автомоторная», по нему на участке площадью 77 га появятся жилые дома, объекты для отдыха и занятий спортом, а также новые производства», — рассказал Ефимов.

По другим проектам «были одобрены предложения о границах их реорганизации».

«В будущем там появятся объекты общественного и производственного назначения общей площадью более одного миллиона квадратных метров», — пояснил он.

После реализации проектов планируется создание 37 тыс. рабочих мест и поступления в бюджет на уровне 13 млрд рублей в год.