Симферополь, , 09:39 — REGNUM Международный аэропорт «Симферополь» обслужил 140,8 тыс. пассажиров в период с 27 декабря 2020 года до 10 января 2021 года, сообщили 12 января корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе аэропорта.

Пассажиропоток на минувшие новогодние праздники оказался на 13% выше, чем годом ранее. Всего с 27 декабря по 10 января аэропорт Симферополя принял и отправил более тысячи регулярных рейсов. Пик пассажиропотока зафиксирован 3 января, в этот день услугами аэропорта воспользовались 11 221 человек. Самыми популярными направлениями полетов стали Москва и Санкт-Петербург, а также Екатеринбург, Ростов-на-Дону и Сочи.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Крыма Сергей Аксёнов сообщил, что с 27 декабря 2020 года по 10 января 2021 года в Крыму отдохнули почти 240 тыс. туристов.

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