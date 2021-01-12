Пекин, , 09:17 — REGNUM В Китае стоимость базовой комплектации «заряженного» кроссовера Audi RS Q8 будет начинаться от 1 470 000 юаней (около 16,6 млн рублей). Об этом сообщается на портале Car.ru.

Старт продаж новинки в КНР намечен на первый квартал 2021 года. Отмечается, что в России кроссовер тоже появится. При этом его цена пока не названа.

В Китае модернизированный Audi RS Q8 будет продаваться с четырёхлитровым турбированным мотором, который сочетается с 48-вольтовым стартер-генератором. Общая производительность силовой установки равна 600 «лошадям» (800 Нм).

Такой движок позволяет автомобилю ускоряться с места до «сотни» за 3,8 секунды.

Напомним, в 2020 году компания FAW-Volkswagen Automobile Co. Ltd. продала в КНР 726,3 тыс. новых машин Audi — на 5,4% больше прошлогоднего результата продаж.

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