Благовещенск, , 09:11 — REGNUM В вагонном ремонтом депо Тынды Амурской области планируется сократить 60 человек. В городском центре занятости председателю Тындинского районного совета народных депутатов Максиму Ермакову сообщили, что уже в начале февраля в АО «Вагонная ремонтная компания — 2» («ВРК — 2») будут уволены 31 человек.

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Руководство города обратилось в АО «ВРК — 2» и ОАО «РЖД» с просьбой не допустить массового сокращения работников.

«Ситуация с сокращением такого большого количества сотрудников на предприятии нас встревожила. Вместе с администрацией Тынды, Тындинской городской Думой мы направили обращения руководителям ОАО «РЖД» и АО «ВРК — 2» с просьбой пересмотреть принятое решение. И это как раз тот случай, когда мы должны действовать вместе, так как железная дорога и для района, и для города имеет большое значение», — написал депутат на совей странице в Instagram.

Как сообщало ИА REGNUM, в ближайшие годы планируется кратный рост инвестиций в железнодорожную инфраструктуру Восточного полигона, включая БАМ и Транссиб. Об этом 8 декабря заявил президент России Владимир Путин на совещании по вопросам развития железнодорожной отрасли.