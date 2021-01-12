Сеул, , 09:06 — REGNUM По итогам 2020 года Южная Корея стала лидером на мировом рынке судостроения. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на британское агентство Clarkson Research.

Согласно опубликованным данным, в прошлом году мировой объём судостроения составил 19,24 млн CGT или 738 судов. Из них на Южную Корею пришлось 8,19 млн CGT (187 судов), на Китай — 7,93 млн CGT (353 судна).

Известно, что в декабре 2020 года мировой объём судостроения составил 3,92 млн CGT (86 судов), 73% которого пришлось на Южную Корею (2,85 CGT, 42 судна). За ней следуют Китай (1,01 млн CGT, 39 судов) и Хорватия (30 тыс. CGT, одно судно).

CGT — регистровая тонна — единица объёма, равная 100 кубическим футам, то есть 2,83 м³. Применяется для оценки тоннажа в судоходстве.