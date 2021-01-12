Кемерово, , 08:58 — REGNUM В Кемерове за 2020 год построены и сданы в эксплуатацию 19 многоквартирных домов. Общая площадь — 154 тысячи квадратных метров. Об этом ИА REGNUM сообщили в городской администрации.

При этом в стадии строительства находятся 88 многоквартирных домов. В 2021 году к вводу планируется 44 многоквартирных жилых дома общей площадью 270 тыс. кв. метров.

В том числе 16 домов в Заводском районе, пять — в Центральном, 12 — в Ленинском, три — в Рудничном, а также восемь домов в жилом районе Лесная Поляна. В 2022 году планируется сохранить темпы жилищного строительства и ввести в эксплуатацию не менее 300 тыс. кв. м. жилья.