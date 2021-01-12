Нур-Султан, , 08:54 — REGNUM Активы национального фонда Казахстана в 2020 году сократились на 5%, до $58,7 млрд. Об этом 12 января заявил министр национальной экономики республики Ерболат Досаев на заседании правительства.

По состоянию на 31 декабря 2020 года золотовалютные резервы составили $35,7 млрд, что на 23% больше, чем годом ранее. Рост объясняется увеличением стоимости золота.

Досаев отметил, что инвестиционные доход национального фонда по итогам 2020 года составил $4,1 млрд, или 7,5%. Кроме того, отмечается сокращение экспорта и импорта товаров на 18,2% и 9,6% соответственно.

Как сообщало ИА REGNUM, ВВП Казахстана по итогам 2020 года сократился на 2,6%. Наблюдается рост в обрабатывающей промышленности, строительстве и сельском хозяйстве

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