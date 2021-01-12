Сеул, , 08:53 — REGNUM В 2020 году валовый национальный доход (ВНД) на душу населения в Южной Корее оценивается в $31 тыс. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей Банка Кореи.

Согласно опубликованным данным, данный показатель меньше показателя 2019 года ($32 115), однако больше показателя Италии, входящей в Большую семерку (G7).

Эксперты отмечают, что значительный спад произошёл из-за пандемии коронавируса.

Отметим, что глава Южной Кореи Мун Чжэ Ин, выступая с обращением 11 января, отметил, что отечественная экономика, как ожидается, войдёт в 2021 году в первую десятку стран мира по валовому внутреннему продукту.

Согласно отчёту Международного валютного фонда, ВВП Южной Кореи в 2020 году составил $1,58 трлн, что является 10-м показателем в мире.