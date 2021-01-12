Москва, , 08:43 — REGNUM В Москве под реорганизацию попадут ещё пять бывших промзон. Проект комплексного развития этих участков утвержден Градостроительно-земельной комиссией, сообщается 12 января на портале мэра столицы.

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В проект вошли промзона Автомоторная, два участка промзоны Курьяново, а также участки промзон Каширское шоссе и Южное Очаково.

Объем инвестиций составит более 240 млрд рублей. Благодаря реализации этих проектов в Москве появится около 37 тыс. рабочих мест.

Как сообщало ИА REGNUM, в общей сложности проекты развития промзон дадут Москве около 500 тыс. рабочих мест и почти 3 трлн рублей поступлений в бюджет.

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