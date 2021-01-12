Нур-Султан, , 08:37 — REGNUM Сокращение налоговых поступлений в бюджет Казахстана по итогам 2020 года оценивается в 2,4 трлн тенге ($5,73 млрд). Об этом 12 января заявил министр финансов республики Ерулан Жамаубаев на заседании правительства.

По его словам, за счет совершенствования налогового и таможенного администрирования, а также за счет внедрения информационных технологий удалось привлечь дополнительные поступления в размере 710 млрд тенге ($1,7 млрд).

Министр уточнил, что в бюджет поступило 9,7 трлн тенге ($23,2 млрд), в том числе 6,5 трлн тенге ($15,5 млрд) — в республиканский бюджет. Жамаубаев отметил, что план по НДС не исполнен на 256 млрд тенге ($611 млн).

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам 2020 года ВВП Казахстана сократился на 2,6%. Вместе с тем в республике наблюдается рост в обрабатывающей промышленности, в строительстве и сельском хозяйстве.

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