Оренбург, , 08:29 — REGNUM В Оренбургской области наблюдается снижение средних розничных цен на некоторые виды продовольствия. Как сообщает пресс-служба губернатора, в регионе ведется работа по присоединению хозяйствующих субъектов потребительского рынка к соглашениям о принятии мер по снижению и поддержанию цен на масло подсолнечное и сахар по исполнение постановления правительства Российской Федерации №2094 от 14 декабря 2020 года.

На сегодняшний день подписано 2967 документов о присоединении к соглашению на территории 41 муниципального образования. Списки участников соглашения направлены в Минпромторг России и прокуратуру Оренбуржья.

Согласно оперативным данным, с 29 декабря 2020 по 9 января 2021 в ряде оренбургских городов и районов произошло снижение средних розничных цен на мясо и мясопродукты, в частности, на говядину (кроме бескостного мяса) — на 0,7%; кур охлаждённых и мороженых — на 0,4%; рыбу мороженую неразделанную — на 0,7%; молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5−3,2% жирности — на 1,2%; хлеб из ржаной муки и из смеси муки ржаной и пшеничной — на 3,2%; хлеб и булочные изделия из пшеничной муки 1 и 2 сортов — на 2,37%; пшено — на 1,4%; картофель — на 1,6%; капусту белокочанную — на 2,8%; лук репчатый — на 3,3%; яблоки — на 2,6%.

Цена на сахар-песок практически не изменилась — 46,07 рублей за кг (установленная регулируемая цена — 46 рублей за кг). Специалисты объясняют это тем, что реализация остатков сахара, закупленного ранее по более высоким отпускным ценам, повлияла на незначительное превышение цены.

Средняя розничная цена одного литра подсолнечного масла составляет 106,60 руб. при регулируемой установленной цене 110 рублей за литр.