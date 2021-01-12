Сеул, , 08:31 — REGNUM В декабре 2020 года Международный аэропорт «Инчхон» в Южной Корее переработал 271 036 тонн грузов, что на 12,7% больше по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей управляющей компании Incheon International Airport Corporation.

По их словам, данный показатель — максимальный с момента открытия аэропорта в 2001 году.

Грузооборот с Японией вырос на 34%, со странами Америки — на 29%, с Китаем — на 9%.

За тот же период авиакомпания Korean Air увеличила перевозки грузов на 23,3%, а компания Asiana Airlines — на 10,1%.

Тем не менее пассажиропоток южнокорейского аэропорта «Инчхон» снизился на 96,3%. В декабре прошлого года пассажиропоток международного аэропорта составил 228 тыс. человек.