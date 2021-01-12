Черкесск, , 08:23 — REGNUM В 2021 году Карачаево-Черкесию уже посетили 150 тыс. туристов. Это на 15% больше уровня прошлого года. Такой информацией 11 января поделилось министерство туризма, курортов и молодежной политики региона.

Больше всего, как и ожидалось, гостям приглянулись горнолыжные курорты Архыз и Домбай.

«Традиционно наибольшее количество гостей предпочли горнолыжные курорты Домбай и Архыз, также достаточно высокие туристические потоки были зафиксированы в Тебердинском биосферном заповеднике и туркомплексе «Медовые водопады», — говорится в сообщении ведомства.

В минтуре рассчитывают, что высокий сезон в нынешнем году удастся продлить до апреля. Горнолыжники смогут продолжить катание со склонов еще почти три месяца благодаря прогнозам на хорошую погоду и созданным системам искусственного оснежения трасс.

При этом для предотвращения угрозы распространения коронавирусной инфекции в регионе на всех туристических объектах усилен контроль за соблюдением мер ограничения и правилам безопасности, установленным Роспотребнадзором.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2020 году на новогодние праздники курорты Карачаево-Черкесии посетили 130 тыс. туристов. По сравнению с 2018 годом туристический поток вырос на 10%.

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