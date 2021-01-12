Барнаул, , 08:04 — REGNUM Недвижимость всегда актуальна с точки зрения накопления, сообщил корреспонденту ИА REGNUM директор алтайского офиса оператора недвижимости «Перспектива 24» Дмитрий Дворядкин. Комментируя обнародованные доцентом кафедры экономической теории РЭУ имени Г. В. Плеханова Татьяной Скрыль способы сохранения и приумножения сбережений в 2021 году, он также подчеркнул:

Недвижимость Дарья Антонова © ИА REGNUM

«В короткой перспективе цена может снижаться, но если брать периоды от пяти лет, то недвижимость растет всегда».

Как уже сообщало ИА REGNUM, ранее о том, что в 2021 году наиболее правильным способом сохранить и преумножить свои сбережения станет вложение денег в валюту или недвижимость, проинформировала РИА Новости доцент кафедры экономической теории РЭУ имени Г. В. Плеханова Татьяна Скрыль. Также эксперт рассказала о повышении интереса к брокерскому обслуживанию на финансовом рынке.

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