Москва, , 08:03 — REGNUM Торги 11 января открылись ростом по иностранным валютам на фоне утреннего укрепления доллара США и снижения цен на нефть, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ИАЦ «Альпари» Владислав Антонов.

Доллар США подорожал из-за повышения доходности казначейских облигаций США, а также ожиданий дополнительных фискальных стимулов.

На американской сессии рубль частично отыграл потери из-за незначительного восстановления цен на нефть и коррекции индекса доллара.

С уровня 75,00 руб. курс доллара снизился до 74,48 руб. Курс евро снизился с 91,09 руб. до 90,61 руб.

Торги на Мосбирже завершились ростом по рублевым парам. Пара доллар/рубль повысилась на 0,68%, до 74,66 руб., пара евро/рубль — на 0,22%, до 90,80 руб.

Сегодня, 12 января, на торгах в Азии нефть сорта Brent стоит $55,55 за баррель. Многие основные валюты вышли в плюс. Первые две строчки по доходности занимают новозеландский доллар (+0,13%) и британский фунт (+0,10%).

Это указывает на то, что у участников рынка повысился аппетит к риску. На сегодня по паре доллар/рубль ожидается умеренное снижение до 74,15 руб., евро/рубль — до 90,40 руб.

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